DEM Parti yeniden liderler turunda

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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli’den oluşan heyet, iktidar ve muhalefet yöneticileriyle bir araya gelecek. DEM Parti heyeti, ikinci tur ziyaretlere dün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile başladı. DEM Partili yöneticiler daha sonra Saadet Partisi’nde Genel Başkan Mahmut Arıkan ile bir araya geldi. Görüşmelerde diğer muhalefet liderlerinin de “Süreçte Meclis’in zemin olmasını” istedikleri öğrenildi. DEM Eş Başkanları ve Grup Başkanvekilleri, bugün Meclis’te CHP ve Yeniden Refah Partisi’ni, Cuma günü ise Gelecek Partisi’ni ziyaret edecek. Parti yöneticilerinin programlarına göre randevular netleştikçe ziyaretlerin bu hafta sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. DEM Parti yönetimi, gündeme getirdikleri mevzuat değişikliklerinin yanı sıra sürecin parlamentoda bir komisyon aracılığıyla yürütülmesi konusunda da destek arıyor.

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BAHÇELİ GEREKENİ SÖYLEMİŞ

İmralı Heyeti üyesi, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Meclis’te tüm partilerin katılımıyla 100 üyeli komisyon kurulsun” önerisini destekledi. “Sayın Bahçeli olması gerekeni dile getirmiş” diyen Buldan, yasama yılının 15 Temmuz’da sona ereceğini, bu tarihten önce bir komisyon oluşturulmasının sürece olumlu katkı vereceğini vurguladı. Buldan şunları söyledi: “Biz de bu konuda esas çözüm yerinin parlamento olması yönündeki görüşlerimizi her zaman ifade ettik. Bir komisyonun kurulmasıyla bunun ete kemiğe dönüştürülmesi çok önemli. Elbette sayılar, yöntem tartışılabilir. Ama her siyasi partinin birer üye vermesi, komisyonun alt komisyonlarla desteklenmesi ve esas komisyonun başkanının Meclis Başkanı olması yönündeki fikirlerine tamamıyla katılıyoruz. Hiç geciktirmeden Adalet ve Kalkınma Partisi de görüşünü ifade etmeli.”