×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

DEM Parti: Yapıcı adımlar bekliyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Tülay Hatimoğulları #DEM Parti#Grup Toplantısı
DEM Parti: Yapıcı adımlar bekliyoruz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2026 07:00

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu

Haberin Devamı

Hatimoğulları özetle şu mesajları verdi: “Suriye’de atılan adımlar ve 30 Ocak Mutabakatı’nın hayata geçmesiyle beraber süreç çok ciddi bir biçimde hafifledi. Biz hafiflemiş olan bu süreçte yol alınması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye’nin temel gündemi ve temel konusunun komisyonun çalışmaları ve yeni atılacak somut adımların olmasını beklerken Sayın Hakan Fidan’ın yapmış olduğu (‘Suriye ayağı bittikten sonra Irak ayağı da var’ sözleri) açıklamayı son derece talihsiz buluyoruz. Adeta haritadan bakarcasına yeni arızalar nasıl yaratılabilir, yeni yokuşlar nasıl üretilebilir diye bakılıyor. Bu açıklamayı, bu sürecin ruhuna uygun olarak görmüyoruz. Bölgesel düzeyde barışın ilerlemesi için daha yapıcı adımların atılmasını bekliyoruz. Heyetimizin programında Sayın Cumhurbaşkanı’yla görüşme var.” 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tülay Hatimoğulları #DEM Parti#Grup Toplantısı

BAKMADAN GEÇME!