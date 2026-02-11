DEM Parti: Yapıcı adımlar bekliyoruz

Haberin Devamı

Hatimoğulları özetle şu mesajları verdi: “Suriye’de atılan adımlar ve 30 Ocak Mutabakatı’nın hayata geçmesiyle beraber süreç çok ciddi bir biçimde hafifledi. Biz hafiflemiş olan bu süreçte yol alınması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye’nin temel gündemi ve temel konusunun komisyonun çalışmaları ve yeni atılacak somut adımların olmasını beklerken Sayın Hakan Fidan’ın yapmış olduğu (‘Suriye ayağı bittikten sonra Irak ayağı da var’ sözleri) açıklamayı son derece talihsiz buluyoruz. Adeta haritadan bakarcasına yeni arızalar nasıl yaratılabilir, yeni yokuşlar nasıl üretilebilir diye bakılıyor. Bu açıklamayı, bu sürecin ruhuna uygun olarak görmüyoruz. Bölgesel düzeyde barışın ilerlemesi için daha yapıcı adımların atılmasını bekliyoruz. Heyetimizin programında Sayın Cumhurbaşkanı’yla görüşme var.”