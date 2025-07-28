DEM Parti, Terörsüz Türkiye komisyonundaki üyelerini belirledi

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Koçyiğit, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, farklı şehirlerde devam eden orman yangınlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yangınların sorumluluğunu sadece iklim krizine ve artan hava sıcaklığına yüklemenin "en büyük hadsizliklerden" olduğunu dile getiren Koçyiğit, en büyük sorumlunun iktidar, kurumlar ile Tarım ve Orman Bakanlığı olduğunu savundu.

ORMAN YANGINLARI DEĞERLENDİRMESİ

Yangınları engellemek için önlem alınmadığı gerekçesiyle iktidarı eleştiren Koçyiğit, geçmişte 24 saat içerisinde kontrol altına alınan yangınların şimdi günlerce devam ettiğini, kontrol altına alınmadığını, eş zamanlı çıkan yangınların da iş gücü ve ekipmanın bölünmesine neden olduğunu ifade etti.

Orman Genel Müdürlüğünde ihtiyacın yarısı kadar personel sayısı bulunduğunu ileri süren Koçyiğit, orman işçisinden tasarrufun, bütün geleceği yok edeceğini belirtti.

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"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" İFADESİNE ELEŞTİRİ

Konuşmasının ardından "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında Meclis'te kurulacak komisyonda DEM Parti'yi temsil edecek isimlerin sorulması üzerine Koçyiğit, sürecin "Terörsüz Türkiye" olarak isimlendirilmesine karşı olduklarını söyledi.

Koçyiğit, "Evet, komisyon üyelerimiz belirlendi. Koordinatör grup başkan vekili olarak ben, Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç ve Cengiz Çiçek arkadaşlarımız bu komisyonda çalışacağız hep beraber. Henüz resmi bildirimi yapmadık, bu hafta içi yapacağız." ifadesini kullandı.

"Kök nedenler konuşulmadan Kürt sorununun çözülemeyeceği" görüşünü dile getiren Koçyiğit, komisyonun mutlaka demokratikleşme, barış perspektifi içermesi ve sorunları kalıcı bir şekilde çözecek bir yaklaşımla çalışması gerektiğini kaydetti.