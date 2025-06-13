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DEM Parti: Tatilden önce komisyon kurulmalı

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#Gülistan Koçyiğit#DEM Parti#Terörsüz Türkiye
DEM Parti: Tatilden önce komisyon kurulmalı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2025 07:00

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, “terörsüz Türkiye” girişimini ilerletmek amacıyla planlanan Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’nun Meclis tatile girmeden önce kurulmasını istedi.

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Koçyiğit, dün basın toplantısında özetle şunları söyledi:

“Meclis’in Kürt sorununun demokratik çözümü, Türkiye’nin toplumsal barışının inşa edilmesi gibi tarihi bir sorumluluk karşısında hâlâ hiçbir adım atmamış olması, hâlâ bir çözüm çerçeve yasasının çıkmamış olması, sürece katkı koyacak hiçbir yasal düzenlemenin yapılmamış olması ve komisyonun kurulmamış olması kabul edilemez. O anlamıyla derhal, Meclis tatile girmeden ilk iş olarak bu komisyonun kurulması gerektiğini ifade etmemiz gerekiyor.” 

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#Gülistan Koçyiğit#DEM Parti#Terörsüz Türkiye

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