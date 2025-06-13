DEM Parti: Tatilden önce komisyon kurulmalı

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Koçyiğit, dün basın toplantısında özetle şunları söyledi:

“Meclis’in Kürt sorununun demokratik çözümü, Türkiye’nin toplumsal barışının inşa edilmesi gibi tarihi bir sorumluluk karşısında hâlâ hiçbir adım atmamış olması, hâlâ bir çözüm çerçeve yasasının çıkmamış olması, sürece katkı koyacak hiçbir yasal düzenlemenin yapılmamış olması ve komisyonun kurulmamış olması kabul edilemez. O anlamıyla derhal, Meclis tatile girmeden ilk iş olarak bu komisyonun kurulması gerektiğini ifade etmemiz gerekiyor.”