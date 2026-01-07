DEM Parti: Suriye’de iç barış Türkiye’yi güçlendirir

Haberin Devamı

Partisinin grup toplantısında konuşan Hatimoğulları daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Ya mutabakatla ya da zorla Suriye’nin üniter yapısının inşa edilmesi gerekiyor” sözlerini de değerlendiren Hatimoğulları şunları söyledi: “Suriye’deki gelişmelerin Türkiye’yi etkilediğinin elbette farkındayız. Suriye’de Şam’da Geçici Yönetim bir görüşme gerçekleştirdi. Burada mutabakat arayışı karşılıklı şekilde devam ediyor. Türkiye’ye düşen en önemli görev, Suriye’deki gelişmelerin bir demokratik entegrasyon zemininde hayat bulmasına katkı sağlamak gerekiyor. Orada mevcut olan özerk yönetimin entegrasyon süreciyle ilgili atılan adımlar ve görüşmelerin devam ettiğinin altını çizmemiz gerekiyor. Bu görüşmeler devam ederken bu tarz açıklamalar yeterince iyi olmuyor. Tehdit dili bu süreci ilerletebilecek bir dil değil. Süreç belirsizliklerle yönetiliyor, zamana yayılıyor.”