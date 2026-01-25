DEM Parti: Suriye’de ateşkese uyulmalı

Haberin Devamı

Suriye’de ateşkesin uzatılmasını son derece olumlu bulduklarını söyleyen Hatimoğulları, “Ortak mutabakata herkesin uyması gerekiyor. Sahada çatışma ve silahların konuşması Suriye’nin geleceği açısından son derece tehlikeli. Bu tür mutabakatlar savaş, saldırı, zaman kazanma ve oyalama taktiğine dönüşmemeli. Mutabakat hayata geçirilmeli ve uygulanmalıdır” diye konuştu. Hatimoğulları, Suriye hükümetinin bütün kesimlere eşit yaklaşmasının önemine dikkati çekti. Bakırhan ise ateşkese uyulması gerektiğini kaydetti.