DEM Parti, Suriye gündemiyle siyasi partileri ziyaret edecek

Güncelleme Tarihi:

#DEM Parti#Suriye Gündemi#Siyasi Ziyaretler
DEM Parti, Suriye gündemiyle siyasi partileri ziyaret edecek
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2026 16:45

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Eş Genel Başkanlarından oluşan bir heyetin gelecek hafta Suriye gündemiyle siyasi partileri ziyaret edeceğini bildirdi.

Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEM Parti heyetinin Suriye'nin Haseke iline yaptığı ziyareti anımsatan Doğan, "DEM Parti Eş Genel Başkanlarından oluşan bir heyet, gözlemlerini aktarmak için önümüzdeki hafta siyasi partileri ziyaret edecek. Aynı zamanda çözüm masasını güçlendirmek için siyasetin aktif rol üstlenmesi çağrısı da yapıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin Suriye'de birleştirici bir rol oynaması gerektiğini ifade eden Doğan, Suriye'de gerçek bir entegrasyon ve çatışmasızlığın sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Suriye'de henüz tam anlamıyla bir ateşkesin sağlanmadığını belirten Doğan, herkesin ateşkesin sağlanması ve Suriye'deki tüm kesimlerin anayasal haklar elde etmesi için yapıcı rol üstlenmesi gerektiğini kaydetti.

 

