DEM Parti: Süreçte hıza ihtiyaç var

Haberin Devamı

Meclis’te dün düzenlediği basın toplantısında gelişmeleri değerlendiren Koçyiğit şunları söyledi:

RAPOR BEKLENTİSİ

“(DEM Parti heyetinin Cumhurbaşkanı ile görüşmesi) Henüz bir randevu talebinde bulunmadı heyetimiz. Belki bu hafta ya da gelecek hafta içerisinde bir görüşme mümkün olabilir. Böyle bir randevu alındığında da zaten kamuoyuna duyurusu yapılacaktır. Geçen hafta açısından komisyonunun rapor yazım ekibinin toplanması beklentimiz vardı. Bu hafta içerisinde bir çağrı bekliyoruz. Bu rapor yazım ekibinin bir an önce bu raporu tamamlaması ve Genel Kurul’a sevk etmesi gerekiyor. Çok uzun zamandır söylediğimiz barış yasalarının, süreç yasalarının da ivedilikle çıkması gerekiyor. Onlarca defa söyledik. Süreci sekteye uğratacak, süreci yavaşlatacak ve süreç yavaşladıkça da aslında başka yönelimlere maruz kalabilecek bir yaklaşımdan herkesin imtina etmesi gerekiyor. Bir hızlanmaya ihtiyaç olduğunun bir kez daha altını çizerek Meclis Başkanı’na da çağrı yapıyoruz. Kendisini de arayarak bizzat bunu da ifade edeceğiz. Bu hafta bir trafik yasası var. Bu yasa geri çekilmelidir. Bütün muhalefetin de önerilerinin alınması gerektiğini, cezalandırıcı değil önleyici bir mantıkla gözden geçirilerek revize edilmesi gerektiğini ifade etmek istiyoruz.”