DEM Parti Sözcüsü Doğan: Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu apaçık ortada

Ekim 09, 2025 15:38

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Türkiye'nin yeni, özgürlükçü, demokratik, eşit ve kardeşlik hukukunun tesis edildiği bir anayasaya ihtiyacı olduğu apaçık ortada." dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde, DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) alınan kararlara ve gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

İsrail'in, 20 bini çocuk 67 binden fazla Filistinliyi dünyanın gözü önünde katlettiğini belirten Doğan, Gazze'de ateşkesin sağlanmasının çok önemli olduğunu, bu noktada tarafların sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Önce silahlar sussun, sonra her şey konuşulur" ifadesini hatırlatan Doğan, "Silahların susması önemli ancak çatışmasızlığın kalıcı hale getirilmesi gerekiyor. Bir takım adımların atılması gerekiyor. Silahlar sustu şimdi yasaların, hukukun, demokrasinin görünür olması gerekiyor, ancak henüz yaprak kımıldamıyor. Önemli sözler söyleniyor, kıymetli laflar ediliyor, ezberler bozuluyor ancak söylemek yetmiyor. Bunu tekrar etmenin zaman kaybı olduğunu söylüyoruz." diye konuştu.

Sürecin kritik bir aşamada olduğunu ve önemli gelişmelerin olabileceğini vurgulayan Doğan, herkesin sürecin değerini bilmesi ve ciddiyetle yaklaşması gerektiğini dile getirdi.

Doğan, yeni anayasaya ilişkin soruya, "Anayasa Türkiye'nin en kritik meselelerinden biri. Bizim de mücadelemizin en önemli varlık nedenlerinden biri. Komisyonun yeni bir anayasa yapmak için oluşturulmadığını söylemek gerekir. Ancak Türkiye'nin yeni, özgürlükçü, demokratik, eşit ve kardeşlik hukukunun tesis edildiği bir anayasaya ihtiyacı olduğu apaçık ortada." yanıtını verdi.

