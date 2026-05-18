DEM Parti Sözcüsü Doğan: Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yeni yol haritasına ilişkin çalışmalar var

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Doğan, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde durağanlık yaşandığını ve sürecin hızlandırılıp belirsizliklerin ortadan kaldırılması için yeni bir çıkış yolunun arandığını belirtti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin bir gazeteye yaptığı değerlendirmelere atıfta bulunan Doğan, "'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili yeni bir yol haritasına ilişkin çalışmalar var. Bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bunu, 'yeni bir hamle' olarak ifade ediyor. Elbette bu durağan hali ivmelendirecek yeni girişimlere ihtiyaç var. Bizler de DEM Parti olarak, süreçte yeni bir aşamaya geçildiğini ifade ettiğimizden beri en çok bu konuya dikkat çekiyoruz. Yani, 'Birinci aşama tamamlandı artık ikinci aşamaya geçtik' dediğimiz günden bu yana en çok dikkat çektiğimiz konuların başında yeni bir hamle ihtiyacıydı. Biz hamle olarak tanımlamadık; ama bugün Sayın Bahçeli bu şekilde tanımlıyor. Tanımlar değişse bile aynı ihtiyaca dikkat çekiyoruz. Bu anlamda Sayın Bahçeli'nin çabasını önemli bulduğumuzu da ifade etmek isterim. Yine çok tartışılacak bu başlıklar çünkü öncesinde de tartışıldı; yeniden konuşma ihtimali, tartışma ve istişareyi değerli bulduğumuzu söyledik ve bunları pozitif bir şekilde ele almamız gerektiğini söyledik. Bu anlamıyla baktığımızda da bu görüşler önemli katkılar. Bu önerileri dar bir çerçevede ele almak yerine sürecin gerekleri olarak görüp en geniş çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Sonuç itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanı da yakın bir zamanda yaptığı açıklamada 'kararlılık' vurgusu yaptı. Yine 'sürecin stratejik değerini' ifade etti, biz de bunu söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

'SİYASİ PARTİLERDEN BİR MEKANİZMANIN DEVREYE GİRMESİ GEREKİYOR'

Kamuoyunda, 'Süreç tıkandı mı?' sorusunun yükselmeye başladığını söyleyen Doğan, kamuoyunda süren tartışmaların terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili önerilen, 'Süreç koordinatörlüğü' rolüne sıkıştırılmaması gerektiğini ekledi. Süreç için yasal bir çerçeveye ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Doğan, "TBMM'de hazırlanan raporun gerekliliklerinin ne zaman ve nasıl yerine getirileceği tartışılıyor ve buna duyulan ihtiyaç ifade ediliyor. Sürecin bu aşamasında farklı siyasi partilerden oluşan bir mekanizmanın devreye girmesi gerekiyor. İnsanlar, Meclis'in etkin bir şekilde devrede olduğunu görmek istiyorlar. Meclis bu sürecin yasa yapıcı tarafı olarak aktif bir şekilde inisiyatif almalıdır. Barışın, demokratik çözümün ve sürecin tüm Türkiye'ye kazandırdığını gösterilebilmesi için en meşru zeminde ve en aktif şekilde Meclis çalışmalıdır. Nitekim bunu Meclis Başkanı Sayın Kurtulmuş da ifade etti, 'Bugüne kadar üzerimize düşeni yaptık, bundan sonra da yapmaya hazırız' dediler. Biz de DEM Parti olarak tam bu aşamada bir çağrıda bulunuyoruz; Meclis'te farklı siyasi partilerin sürece dahil olabilecekleri, süreci ivmelendirilebilecek yeni bir mekanizma oluşabilir, tartışılabilir ve böyle bir ihtiyaç da var. Pratik adımlarla desteklenmediği, Meclis'in etkin bir biçimde devrede olmadığı, yasalarla ilgili bir mesainin belirlenmediği her duraksama anı ne yazık ki güven bunalımını güçlendiriyor. Üstelik bir takım provakatif yaklaşımlara zemin hazırlıyor" diye konuştu.

'HEYETİN İMRALI'DA GÖRÜŞME YAPMASINI BEKLİYORUZ'

Doğan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın iletişim koşullarının güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti ve DEM Parti heyetinin uzun bir süredir İmralı'yı ziyaret etmediğini hatırlattı. Doğan, "Bu olağan akış bozulduğu zaman, 'Süreçte sorun var' algısı oluşuyor. Bundan vazgeçmek gerekiyor. Bunun ritmi, temposu ve akışı olmalıdır. Önümüzdeki günlerde DEM Parti heyetinin, İmralı'da görüşme yapmasını bekliyoruz. Türkiye bugüne kadar dar tartışmalar nedeniyle tükendi. Türkiye'nin demokratik geleceği için gösterilen her çabayı değerli bulmak gerekiyor; aynı yerden bakmayabiliriz, aynı düşünmeyebiliriz, aynı siyasal perspektiflere ve hassasiyetlere sahip olmayabiliriz ancak ortak değerler için buluşabiliriz. Bugün Türkiye'nin en temel ihtiyacı eşitlik, özgürlük, adalet, demokrasidir. Hangi siyasi parti veya hangi kesim olursa olsun tamamının ihtiyacı, talebi budur. Bunun için çaba gösteren, gayret sahibi olan herkesin çabası bizim için çok kıymetli çünkü biz zaten bunun için çabalıyoruz" dedi.