DEM Parti Sözcüsü Doğan: PKK haftaya silah bırakacak

Haberin Devamı

Doğan, dün partisinin MYK toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Bu yeni aşamanın çeşitli ayakları var. Bu aşamanın bir ayağı Meclis’te kurulması beklenen komisyon. Bu komisyonla ilgili görüşmeler, bu komisyonun nasıl çalışacağına ilişkin siyasi partilerin beklentileri ve bu farklı beklentiler ile farklı talepler arasındaki konsensüs. Biz, DEM Parti olarak hazırladığımız taslağı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a sunduk. Temennimiz, komisyonun yasayla kurulması. Devlet yetkililerinin bazı açıklamalarından, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın açıklamalarından hem de parti sözcülerinin ve tabii örgüt yöneticilerinin açıklamalarından da önümüzdeki günlerde silahsızlanma süreci için önemli ve tarihi bir adım daha atmaya hazırlanıldığını bizimle paylaşılan bilgilerden de görüyoruz.

Haberin Devamı

ÖCALAN MESAJ YAYINLAYACAK

Biz bu gelişmeyi (silah bırakma görüntüsü) önümüzdeki hafta içinde bekliyoruz. Birkaç gün içinde de Öcalan’dan bu konuya ilişkin bir açıklama, bir mesaj gelmesini bekliyoruz. Öcalan’ın artık özgür çalışabilecek koşullara erişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Söz konusu açıklamanın görüntülü olmasının etkisinin çok farklı olacağını düşünüyoruz. Öcalan’dan gelen mesaj, açıklama, değerlendirme artık bu sürecin parçası olarak rutine dönüşmeli. Öcalan’dan süreci yeni bir aşamaya taşıyacak görüşmeyle ilgili bir açıklama gelmesini bekliyoruz.”

BİR HAFTADA 3 PKK’LI TESLİM OLDU

- Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında şu bilgileri paylaştı: “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında son bir haftada 3 PKK’lı terörist teslim oldu. Suriye harekât alanlarında devam eden tünel imha faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel

Rıfat bölgesinde 176, Menbic bölgesinde ise 212 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edildi.”