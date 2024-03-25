DEM Parti PM üyesi Ahmet Saymadi'den ittifak sözleri

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DEM Parti PM üyesi Ahmet Saymadi’nin parti seçim toplantısındaki konuşması şöyle:

AK Parti’nin kazanmasını engel olmak için bir sürü yerde çeşitli ittifak zeminlerini zorladık. Diğer arkadaşlar Kars’ta aday çıkarmadı biz de Manisa’da aday çıkarmadık. Onlar Iğdır’da aday çıkarmadı biz başka bir yerde çıkarmadık. Mersin’de çeşitli ittifaklarımız var hem büyükşehirde hem ilçelerde.

İstanbul’da da 22 tane ilçede seçimlere CHP’nin listelerinden giriyoruz. Oralarda belediyelerin kazanıldığı durumlarda başkan yardımcısı arkadaşlarımız olacak. Büyükşehir belediye meclisinde DEM Parti’nin grubunu kuracaklar. İlk defa İstanbul’da yerelde bu kadar ciddi anlamda temsiliyet yakalayacağız.

İlçede aday çıkarmadınız, ilde neden var? Şimdi bunun da başka bir mesele var. Geçen seçimde CHP’ye oy verdiğimiz için bizde bir CHP’ye oy verme alışkanlığı oluşmasın diye.

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'KARARLARI SAHADA GÖRMEDİĞİMİZ ARKADAŞLARIMIZ VERİYOR'

Bir yerel seçimde partinin bütün olarak bir yere yönelmesi veya bir yerden uzaklaşması gibi kararlar sadece İstanbul’da sadece genel merkezde alınmaz.

Aday çıkarmayalım, aday çıkaralım, iş birliği kararına bu partinin gördüğünüz sahada çalışanları dışında görmediğimiz arkadaşlarımız da karar veriyor.

Bu kararlar halkla bütünleşmiş, halkın içinde olan demokratik siyasete katılamayan, cezaevinde siyasi yasaklı olan başka yerlerdeki arkadaşlara sorularak edilerek karar veriliyor.

Bu kararlar partinin bütününde neresini anlıyorsanız orayı anlayın kayıt var telefon var rahat konuşamıyoruz diyeyim. Her neresine soruluyorsa soruluyor.

Aynı zamanda nevruz haftasındayız.