DEM Parti: Öcalan’dan duyalım

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çıkışıyla ilgili partisinin grup toplantısında ve ardından gazetecilerin soruları üzerine şunları söyledi:

“İktidar bir gündem açtıysa bu gündemde ana muhalefet partisi de diğer siyasi partiler de bütün demokrasi güçleri zaten konuşmalıdır. Konuşanların önünde hiç kimse engel teşkil etmeye kalkmasın. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Öcalan için ‘Tecrit kaldırılsın, konuşsun’ mahiyetinde bir konuşma gerçekleştirdi. Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılması için yıllardır mücadele ediyoruz.

ACİL ADIM ATILMALI

Öcalan üzerindeki tecrit kesinlikle kaldırılmalıdır. ‘Fiziki olarak gelsin, konuşsun’ diyoruz. Ne diyeceğini ‘Hep birlikte görelim’ dedik geçen hafta. Bu hafta aynı sözü tekrarlıyoruz: Bırakın, tecrit kalksın; Öcalan çıksın, konuşsun. Ne konuştuğunu hep birlikte görelim. Vakit geçirmeden acil bir biçimde bu konuda adım atılmalıdır. Öcalan’ın ne konuşacaksa kendi dilinden duymamız gerektiğinin bir kez daha altını çizdik. Umut Hakkı... DEM Parti olarak uzun zamandan beri dillendirdiğimiz bir konu. Yine ayrıca Avrupa Konseyi’nde önemli gündemlerden biri. Bunun mücadelesini veriyoruz.”