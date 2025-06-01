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DEM Parti Milletvekili Mahmut Dindar, trafik kazasında yaralandı

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#Mahmut Dindar#DEM Parti#Kaza
DEM Parti Milletvekili Mahmut Dindar, trafik kazasında yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2025 21:16

Nevşehir’de geçirdiği trafik kazasında yaralanan DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Ankara’dan Kayseri’ye gelmek için yola çıkan Dindar'ın kullandığı 06 ER 940 plakalı otomobil, sağanağın etkili olduğu Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çalış beldesi yakınlarında refüje çarptı.

Kazada yaralanan Dindar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dindar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, belinde incinme olduğu öğrenildi.

Öte yandan Dindar'ın, Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 20.00'de başlayan Artı Değer Vanspor ile Batman Petrolspor arasındaki Nesine 2. Lig play-off final maçını izlemek için Ankara'dan yola çıktığı belirtildi.

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#Mahmut Dindar#DEM Parti#Kaza

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