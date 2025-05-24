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DEM Parti MHP’yi ziyaret edecek

Güncelleme Tarihi:

#DEM Parti#MHP#PKK
DEM Parti MHP’yi ziyaret edecek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 07:00

DEM Parti heyetinin, PKK’nın fesih kararının ardından siyasi parti ziyaretleri devam ediyor.

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, dün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti. DEM Parti’den yapılan açıklamada, Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde Davutoğlu ve beraberindeki heyetle gerçekleştirilen basına kapalı görüşmede, Türkiye ve bölge gündemindeki konulara ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi. Görüşmede ayrıca, siyasi partiler arası diyaloğun güçlendirilmesi ve TBMM çatısı altında barış ve çözüm için atılacak adımların ele alındığı ifade edildi.

ZİYARET SALI GÜNÜ

Heyet, önümüzdeki hafta AK Parti ve MHP ile de görüşecek. Edinilen bilgiye göre, DEM Parti heyeti, MHP ile 27 Mayıs Salı günü TBMM’de görüşecek.

 

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#DEM Parti#MHP#PKK

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