DEM Parti komisyon üyelerini açıkladı

Haberin Devamı

Koçyiğit dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında komisyonda koordinatör grup başkanvekili olarak kendisinin görev alacağını, diğer üyelerin de Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek olacağını açıkladı. Koçyiğit şunları söyledi:

İSİM İTİRAZI

“Öncelikle bu sürecin bu isimlendirilmesine şiddetle karşı çıkıyoruz. Bu ülkede Kürt sorununun demokratik çözümünü sağlayacaksak artık bu meseleyi, terör ve güvenlikçi politikalar üzerinden ifadelendirmek yerine gerçekten barışı, demokratik toplumu esas alan bir nitelendirmenin daha doğru olacağını ifade etmek isterim. Komisyonun mutlaka demokratikleşme, barış perspektifini içermesi ve sorunları kalıcı bir şekilde çözecek yaklaşımla çalışması gerektiğini biz de CHP de ifade etti. O anlamda muhalefetin genel demokrasi konusunda bir mutabakatı olduğunu ifade etmek isterim.”