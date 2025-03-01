DEM Parti kaynakları: Bu bir tavsiye değil talimat

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DEM Parti’nin İmralı heyetince duyurulan çağrının ardından DEM Parti yönetiminden iktidara yönelik soru ve beklentiler gündeme getirildi. DEM Partililer, “Kayyum atamaları sona erecek mi? Hasta tutuklular serbest bırakılacak mı? Silah bırakanların durumu ne olacak, hangi koşullarda silah bırakılacak? Öcalan’ın infaz ve çalışma koşulları ne olacak?” sorularına yanıt arıyor.

HİÇBİR ŞART VE TALEP TOK

Ancak PKK elebaşı Öcalan çağrısında hiçbir şart ve talep ifade etmedi. DEM Partili bir yetkili, “Şimdi PKK tarafından çağrıya uyulması ve hükümet tarafından demokratik siyaset ile hukuki boyut ajandasının işlemesi gerekiyor. İktidar güven artırıcı adımlar atarsa süreç daha sağlıklı ilerleyecektir” dedi. DEM Partili yöneticiler Öcalan’ın metninde olmayan, ancak heyet üyesi Sırrı Süreyya Önder’in ifade ettiği beklentiye işaret ediyor. Önder basın açıklamasında, “Şüphesiz pratikte silahların bırakılması ve PKK’nın kendini feshi, demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir’ notunu da bizlere iletti” demişti.

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ŞİMDİ GÖZLER KANDİL’DE

DEM Parti’nin bileşenlerinden EMEP Genel Başkan Yardımcısı İskender Bayhan, “Ben bunun bir çağrı olduğu kanaatinde değilim, bu bir talimat. PKK’ya kurucusu olarak, tarihsel koşulları hatırlatarak, yaklaşık 40 yıllık sürecin köşeli özeti üzerinden bir talimat veriyor Öcalan” dedi. Kürt Araştırmaları Merkezi Direktörü Reha Ruhavioğlu da “1978 yılını temel alırsak, Öcalan bu kadar net kesin bir çağrıyı daha önce hiç yapmadı. Bundan sonra gözümüz Kandil’de. Daha öncesinde İmralı ile Kandil arasında bir trafik oldu. Görülüyor ki ortada varsa pürüzler giderilmiş. Kandil’den bu gidişatı bozacak bir cevap beklemiyorum” görüşünü dile getirdi.

ÇAĞRI PKK’YA YÖNELİK

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da “Biz DEM Parti olarak Öcalan’ın çağrısından memnunuz ve destekliyoruz. PKK kararını verecektir, çağrı onlara yönelik. Şimdiye kadar ‘Kürtler silah kullanıyor’ diyorlardı. Artık çağrı geldi; şimdi herkes savaş ve barış arasında bir tercih yapacak. Şu ana kadar bize aktarılan herhangi bir yol haritası yok. Sürece ilişkin herhangi bir yasal zemin yok, bu bir tehlike. Kanuni bir değişiklik şart” dedi.

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ÜÇ KAMERAYLA ÇEKİM YAPILDI

DEM Parti’den 7 kişilik heyetin İmralı Adası’nda yaptıkları ziyaretin ayrıntıları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre heyet 27 Şubat sabahı saat 09.00’da adaya helikopterle hareket etti. Saat 09.30’da adaya inen heyeti Abdullah Öcalan ile diğer mahkûmlar Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş karşıladı. Hükümlüler ve İmralı heyeti, daha sonra açıklamanın yapılacağı salona geçti. Burada çağrının içeriğine dair sohbet edildi. Ardından Öcalan, el yazısıyla kaleme aldığı çağrıyı okudu. Hitabı üç farklı video kamerayla kayda alındı. Öcalan, heyetin tüm üyeleriyle hem toplu hem ayrı ayrı fotoğraf çektirdi. Çağrı metni okunduktan sonra birlikte yemek yenildi. Yemek sırasında da sürece ve çağrıya dair sohbet edildi. Heyet üyeleri, dönüş için helikoptere binmeden önce cezaevinin bahçesinde toplu fotoğraf çektirdi. Ziyarete ait fotoğraflar burada görevlilerce heyete teslim edildi. Ancak kamera kaydının kopyası verilmedi. Yaklaşık 4 saatlik ziyaretin ardından heyet saat 14.00 sularında adadan ayrıldı.