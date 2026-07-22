DEM Parti: Kapsayıcı olmalı

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Öcalan’ın statüsü artık düzenlenmelidir” dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bakırhan özetle şunları söyledi: “İktidar temsilcileri ve Sayın Bahçeli ile heyetimizin yaptığı görüşmelerde sürecin devam etmesi yönündeki ortaklaşmayı olumlu buluyoruz. Çerçeve yasa kapsayıcı olmalıdır. Öcalan’ın özgür çalışma ve iletişim koşullarını sağlamalıdır. Öcalan’ın hukuku, barışın hukukudur. Bu sebeple Öcalan’ın statüsü artık düzenlenmelidir. Silahsızlanma süreci için mekanizmalar içermelidir. Demokratik entegrasyon yasalarına zemin hazırlayacak şekilde siyasi ve hukuki zeminde yol temizliği yapmalıdır. Parlamento’dan çıkması muhtemel çerçeve yasayla eşzamanlı olarak siyaset kurumu da toplumsal uzlaşmayı ve ortaklığı esas alan bir yol haritası çıkarmalıdır.”

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İMRALI MESAJI: YASAL ZEMİNİN VAKTİ GELDİ

İmralı Adası’nda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti, “Karşılıklı hassasiyetlerin gözetildiği yasal bir zeminin oluşturulmasının vakti gelmiştir” mesajıyla döndü. İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Erol, önceki gün adada 5 saatlik ziyarete ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre Öcalan özetle şu görüşleri bildirdi: “Karşılıklı hassasiyetlerin gözetildiği yasal bir zeminin oluşturulmasının vakti gelmiştir. TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun hazırladığı raporda da belirtilen çerçevede hukuki ve yasal sürecin başlaması, çatışma ve silahların tamamen devreden çıkarılması, yepyeni bir sayfanın açılması için herkes elinden geleni yapmalıdır. Negatif hukukun pozitif hukuka dönüşmesi gereklidir. Ortak yaşamı örmek, eşitlik ve adalet içinde yeni sayfa açmak için tarih fırsat sunmaktadır.”