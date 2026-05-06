DEM Parti: Kamuoyuna söz veriyoruz

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında şunları söyledi: “Öcalan’ın sürece katkı sunabileceği özgür çalışma ve özgür iletişim koşulları oluşturulsun. PKK gereğini yapmazsa o zaman toplum çıksın desin ki, ‘Evet bu taraf görevini yapmadı’. Biz de kamuoyu önünde söz veriyoruz: Özgür, demokratik siyaset için yasal düzenlemeler yapılırsa ve buna rağmen PKK gereğini yapmazsa, söz olsun ilk eleştiriyi biz yapacağız ve bu durumu kabul etmeyeceğiz. Örgüt bir niyet ortaya koyar, devlet inisiyatif alır. Komisyon raporu barış için son söz değil, ilk sözdür. Bugün belirsizlik barış önündeki en büyük engeldir. Karanlık, iç ve dış güçleri aktif hale getirebilir.

BAHÇELİ’NİN AÇIKLAMALARI

Sürecin en önemli aktörlerinden olan Öcalan’ın hukuksal durumunun açık ve net bir çerçeveye kavuşması da büyük önem taşımaktadır. Öcalan kendisi aynen şöyle diyor: ‘Benim tek derdim sorunu çözmektir. Kişisel konfor değil talebim, iletişimdir.’ Biz de şahidiz, vallahi doğru söylüyor. Sayın Bahçeli’nin ‘Öcalan’ın statüsü ne olacaktır’ sorusu bu açıdan tarihidir. Bu soru orta yerde hâlâ duruyor, cevabını beklemektedir. Bugün Sayın Bahçeli’nin ‘statü ve yasal adımlar’ konusunda koyduğu çerçevenin altına imza atıyoruz. Sayın Erdoğan’ın da belirttiği gibi ‘Süreci sonuna götürenler tarihe geçecektir’ sözü üzerine biz de diyoruz ki: Tarihi cesaret edenler yazar, buyurun tarihi birlikte yazalım Sayın Erdoğan.

Şimdi önerimiz var; bu süreci izleyecek ve sonuca ulaştıracak bir mekanizma kuralım. Adı, ‘Barışı İzleme ve Takip Kurulu’ olsun.”



