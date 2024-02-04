DEM Parti İstanbul kararını açıklıyor... Aday Başak Demirtaş mı olacak?

Haberin Devamı

DEM Parti'nin İstanbul için vereceği karar bugün duyurulacak. CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür, sürece ilişkin ayrıntıları şu sözlerle anlattı:

Bugün açıklama yapılacak. Resmi bir açıklama olacak. Dün MYK toplanmıştı. Kulislerde konuşulanlara göre Ankara İstanbul ve Antalya gibi illerde aday çıkaracak. Bugün de adayını duyuracak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilk olarak partiyi ziyaret etti. Sonra heyetler arası görüşmelere karar verildi. Görüşmelerde en önemli konu DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarıp çıkarmamasıydı.

"İSTANBUL'DA ESENYURT VE ADALAR'I İSTEDİLER" İDDİASI

DEM Parti'nin bazı talepleri olduğu belirtiliyordu. CHP'den İstanbul'da Esenyurt'u, Mersin Akdeniz ve İstanbul Adalar'ı istediğine yönelik kulisler vardı. CHP'nin ise bunu tabanımıza anlatamayız gerekçesi ile o taleplere olumlu yaklaşmadığı belirtiliyordu. Bugüne kadar uzlaşı sağlanamadı. Gözler düne çevrilmişti. Toplantıda DEM parti resmi açıklama bugüne işaret edildi. İstanbul'da aday çıkaracaklar mı çıkarmayacaklar mu bu sorunun cevabı duymayı bekliyoruz. Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylığı gündemde. Parti'den heyet görüşmeleri devam ederken "En güçlü aday Başak Demirtaş" dediğini de belirtelim. Kendisinin sözleri bizim için başvuru niteliğindedir açıklamaları var. Antalya ve İzmir'de de DEM Parti'nin aday çıkarma kararı var ancak bugün o isimleri duymayacağımız belirtiliyor.