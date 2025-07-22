DEM Parti isim ve logo değiştiriyor | İşte öne çıkan yeni isim... Bu kararın arkasındaki sebep ne? CNN TÜRK'te önemli değerlendirme

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde DEM Parti heyetinin görüşmeleri aracılığıyla PKK terör örgütü silah bırakma ve fesih kararını duyurmuş, son olarak da temsili törende terör örgütü üyeleri kazanda silahlarını yakmıştı.

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir gelişme yaşanıyor. DEM Parti'nin, isim ve logo değiştireceği iddia ediliyor. Yeni kurulacak olan partinin adının Demokratik Cumhuriyet Partisi olacağı söyleniyor. Bu gelişmeye ilişkin ayrıntılar CNN TÜRK ekranlarında tartışıldı. Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

ÖNE ÇIKAN İSİM: DEMOKRATİK CUMHURİYET PARTİSİ

Bence çok anlamlı bir karar. Doğru bir şey yapıyorlar. Mümkünse çabuk yapsınlar. En öne çıkan isim Demokratik Cumhuriyet partisi. Bu çizgi, devamındaki bileşenler kavramsal olarak demokratik bütünleşme kavramlarında kendilerini ifade ediyor. Bahçeli'nin 22 Ekim'deki çıkışından bu yana bütün söylemlerinde sadece parti içi değil kamuoyundaki ifade biçimleri demokratik cumhuriyet ve demokratik bütünleşme üzerinde duruluyor. Bu isim seçilirse kendi söylemlerine denk düşüyor.

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Bir an önce yapsınlar çünkü bu marka, HDP kapatma davasında apar topar kurulmuştu. Bu marka yıpranmış ve ömrü bitmiş bir marka. DEM denildiğinde, karşınızdakinin gözünün içine bakın. Gardını alma pozisyonunu görürsünüz. Bazı insanlarda tüyleri diken diken edebiliyor. İyi anıları yok. Taze bir başlangıç için bu raf ömrü tamamlanmış markayı değiştirmekte fayda var. Bazı kavramlar, oluşumlar insanlarda kötü hatıralar bırakıyor. Bunun üzerinde de bina inşa edilebilir ama markayı değiştirmekte fayda var.