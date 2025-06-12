DEM Parti: İmralı’ya gideceğiz

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Doğan, dün partisinin MYK toplantısı devam ederken yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi: “Öcalan bayramda 27 yıl sonra ilk kez çocuklarla buluştu. Kendilerine kalem hediye ettiği de duyuruldu. Biz de DEM Parti olarak İmralı Adası’na gitmek üzere hazırlık yapıyoruz. İçinde eşbaşkanlarımızın olduğu, Merkez Yürütme Kurulu üyelerimizden oluşan bir heyetle hem bu dönemi anlamak hem anlatmak hem daha güçlü şekilde örgütlenmek için kendisiyle doğrudan görüşmek, istişarelerde bulunmak üzere hazırlık yapıyoruz. En kısa sürede kendisini ziyaret edeceğiz DEM Parti olarak. Yine Öcalan’ın farklı siyasi partilerin temsilcileriyle de buluşması kuvvetle muhtemel. Sayın Mesut Barzani, Sayın Neçirvan Barzani, Sayın Kubad Talabani, Mazlum Abdi ile de görüşmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Böyle bir talebi var. Daha fazla zaman kaybetmemek için farklı kesimlerle, farklı siyasi partilerle Öcalan bir araya gelmeli.”