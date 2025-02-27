×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

DEM Parti İmralı heyetinin yapacağı açıklama öncesi Diyarbakır’da hazırlıklar başladı

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#DEM Parti#İmralı
DEM Parti İmralı heyetinin yapacağı açıklama öncesi Diyarbakır’da hazırlıklar başladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 14:42

Diyarbakır’da, DEM Parti heyetinin bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile 3'üncü görüşmesinin ardından yapacağı açıklama için, Dağkapı Meydanı’nda hazırlıklar yapıldı. Meydana ses sistemi ve ekran getirildi. Sistemler vinç ile kurulmaya başlandı.

Haberin Devamı

DEM Parti heyeti, bugün 3’üncü görüşmeyi gerçekleştirmek üzere İmralı Adası'na gitti. Heyette, ilk iki görüşmede yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk ve avukatlar da yer aldı.

Heyet, görüşmenin ardından saat 17.00’de Taksim'de bir otelde açıklama yapacak. Açıklamanın, parti tarafından Van, Diyarbakır, Mersin'de LED ekranlarda canlı yayınlanacağının duyurulmasının ardından, Dağkapı Meydanı’nda hazırlıklar yapıldı. Meydana ses sistemi ve ekran getirildi. Sistemler vinç ile kurulmaya başlandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#DEM Parti#İmralı

BAKMADAN GEÇME!