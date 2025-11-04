×
DEM Parti İmralı heyetinden açıklama: Yıkıcı ve negatif değil, pozitif bir aşamayı geliştirmeye çalışıyoruz

Güncelleme Tarihi:

DEM Parti İmralı heyetinden açıklama: Yıkıcı ve negatif değil, pozitif bir aşamayı geliştirmeye çalışıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2025 10:07

DEM Parti İmralı heyetinden yapılan açıklamada, "Yıkıcı ve negatif değil, pozitif bir aşamayı geliştirmeye çalışıyoruz" denildi.

DEM Parti İmralı Heyeti, dün terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti. Görüşme yaklaşık 3 saat sürdü.

DEM Parti İmralı heyetinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İçinde bulunduğumuz süreci ilerletebilmek, tarihi ve sosyolojiyi daha fazla ciddiye almayı gerektiriyor. Türk-Kürt ilişkisinin bin yıllık iki sütun olarak bugüne geldiğinin tespit edilmesi önemlidir. Bu sütunların görülmesi, anlaşılması ve onarılması suretiyle birlikteliğin güçlendirilmesi gerekir.

Çizgiler çekerek değil, güncel sorunlarımızı da kapsayacak bir ufuk oluşturarak hareket etmeliyiz.

"YIKICI DEĞİL, POZİTİF AŞAMAYI GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Sınırlı şartlarda tarihi bir mesele için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Yıkıcı ve negatif değil, pozitif bir aşamayı geliştirmeye çalışıyoruz. Kürt olgusunun tüm boyutlarıyla Cumhuriyetin yasallığına dahil edilmesi ve bunun için güçlü bir geçiş süreci temel alınmalıdır. Bütünsel bir olgu olarak yasallığa geçiş, Demokratik Cumhuriyetin hukuksal temellerini sağlamlaştıracaktır.

"SÜREÇTE HERKES HASSAS OLMALI"

Bugün dönemsel olarak eşiğinde olduğumuz demokratik entegrasyon imkanı hem yerellik hem evrenselliktir. Pozitif aşamaya geçebilmek için bu süreçte herkesin hassasiyet, ciddiyet ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi hayati önemdedir."

#DEM Parti#İmralı Heyeti#PKK

