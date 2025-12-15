DEM Parti İmralı heyetinden 2 randevu talebi

Haberin Devamı

DEM Parti İmralı heyeti, görüşme için AK Parti ve Adalet Bakanlığı'ndan randevu istedi. Görüşmelerin bu hafta gerçekleşmesi bekleniyor.

DEM PARTİ HEYETİ GELECEK PARTİSİ'Nİ ZİYARET EDECEK

Öte yandan DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, DEM Parti İmralı heyetinin, yarın saat 10.00'da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Heyetin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yarın yapacağı görüşmenin ise Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın yaşamını yitirmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği kaydedildi.