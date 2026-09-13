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DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri İmralı'dan ayrıldı

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#DEM Parti İmralı Heyeti#Mithat Sancar#Pervin Buldan
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri İmralıdan ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 17:36

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, terör örgütü elebaşı Öcalan ile yaptıkları görüşmeyi tamamlayarak İmralı'dan ayrıldı.

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DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmenin ardından İmralı'dan döndü.  

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Öcalan ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından İmralı’dan dönmüştür. Görüşmeye dair açıklama daha sonra yapılacaktır." denildi.

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#DEM Parti İmralı Heyeti#Mithat Sancar#Pervin Buldan

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