×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek

Güncelleme Tarihi:

#DEM Parti#İmralı Heyeti#Mesud Barzani
DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 13:20

DEM Parti İmralı heyeti hafta sonu Erbil'de Mesud Barzani ile görüşecek.

Haberin Devamı

Partiden yapılan yazılı açıklamada, İmralı’da Abdullah Öcalan ile 2 kez görüşen DEM Parti heyetinin toplumun değişik kesimleri ve Kürt sorununun ilgili çevreleriyle temas ve görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in yer aldığı heyete, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri ile parti yetkililerinin eşlik edeceği belirtildi.

Heyetin, 16 Şubat Pazar Erbil’de Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani ile bir araya geleceği, 17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye'ye geçerek YNK lideri Bafil Talabani, Kubat Talabani ve YNK yetkilileri ile görüşeceği bildirildi. Yapılacak ziyaretlerde, İmralı'da yapılan görüşmelerin detaylarının paylaşılacağı ve ilgililerin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşüncelerinin alınacağı kaydedildi.

Gözden Kaçmasınİmralıdan çağrı ne zaman yapılacak DEM Partiden açıklamaİmralı'dan çağrı ne zaman yapılacak? DEM Parti'den açıklamaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#DEM Parti#İmralı Heyeti#Mesud Barzani

BAKMADAN GEÇME!