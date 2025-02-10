DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek

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Partiden yapılan yazılı açıklamada, İmralı’da Abdullah Öcalan ile 2 kez görüşen DEM Parti heyetinin toplumun değişik kesimleri ve Kürt sorununun ilgili çevreleriyle temas ve görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in yer aldığı heyete, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri ile parti yetkililerinin eşlik edeceği belirtildi.

Heyetin, 16 Şubat Pazar Erbil’de Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani ile bir araya geleceği, 17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye'ye geçerek YNK lideri Bafil Talabani, Kubat Talabani ve YNK yetkilileri ile görüşeceği bildirildi. Yapılacak ziyaretlerde, İmralı'da yapılan görüşmelerin detaylarının paylaşılacağı ve ilgililerin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşüncelerinin alınacağı kaydedildi.