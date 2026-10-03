DEM Parti İmralı Heyeti, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile görüştü

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DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Açıklamada, "Bugün yapılan görüşmede heyetimiz, Takip ve Değerlendirme Kurulunun gerçekleştirdiği 2 toplantı ve kurulan 4 alt kurulun işleyişi hakkında bilgi aldı, görüş ve önerilerini iletti" denildi.