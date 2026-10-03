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DEM Parti İmralı Heyeti, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#DEM Parti#İmralı Heyeti#Cevdet Yılmaz
DEM Parti İmralı Heyeti, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2026 14:47

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü.

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DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Açıklamada, "Bugün yapılan görüşmede heyetimiz, Takip ve Değerlendirme Kurulunun gerçekleştirdiği 2 toplantı ve kurulan 4 alt kurulun işleyişi hakkında bilgi aldı, görüş ve önerilerini iletti" denildi.

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#DEM Parti#İmralı Heyeti#Cevdet Yılmaz

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