DEM Parti İmralı Heyeti, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile görüştü

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü.
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DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Açıklamada, "Bugün yapılan görüşmede heyetimiz, Takip ve Değerlendirme Kurulunun gerçekleştirdiği 2 toplantı ve kurulan 4 alt kurulun işleyişi hakkında bilgi aldı, görüş ve önerilerini iletti" denildi.
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