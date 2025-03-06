DEM Parti ikinci tura CHP ile başlıyor

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Hatimoğulları ve Bakırhan, ilk ziyaretlerini 10 Mart Pazartesi günü CHP Genel Merkezi’ne yapacaklar. DEM Eşbaşkanları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ardından hafta içi Meclis’te temsil edilen diğer partilerin yönetimleriyle görüşecekler. İmralı Heyeti’nin ayrı ayrı veya birlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan da randevu isteyecekleri ancak olumlu dönüş olmazsa ilk turda olduğu gibi AK Parti Genel Başkan Vekilleri ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in bulunduğu üst yönetimle görüşecekleri belirtildi.



KOMİSYON TALEBİ



Hatimoğulları, ziyaretlerde gündeme getirecekleri konularla ilgili olarak “Meclis’te kurulacak bir çalışma grubu ve komisyonla işe buradan başlanabileceğini düşünüyoruz. Meclis ve toplum ayağı nasıl oluşacak bu konuda en iyi çalışmayı yürütecek bir komisyona ihtiyaç var. Zaten böyle bir zemin var” dedi.

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DERVİŞOĞLU KAPIYI KAPATMADI

İlk turda İmralı Heyeti’ne randevu vermeyen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise dün gazetecilerin soruları üzerine, görüşme olasılığına açık kapı bıraktı. Dervişoğlu, “Bize henüz iletilmiş bir talep söz konusu değil. Gelince bakar, değerlendiririz. Böyle bir şey gelirse partimizin parlamento grubunu, Genel İdare Kurulu’nu, Başkanlık Divanı’nı toplar ve bir karar alıp onu da kamuoyuyla paylaşırız” dedi.