DEM Parti ikinci tura başlıyor

Haberin Devamı

İMRALI Cezaevi’nde tutuklu olan PKK elebaşı Öcalan’ın çağrısı ve terör örgütünün buna yanıtının ardından gerçekleşecek ikinci tur görüşmelerini DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yürütecek. Ziyaretlere heyetten diğer üyelerin de katılabileceği belirtildi.

İLK GÖRÜŞME ÖZGÜR ÖZEL’LE

DEM Parti Eş Genel Başkanları yarın ilk olarak EMEP’li yöneticiler ile Meclis’te görüşecek. Ardından CHP Genel Merkezi’ne gidecek olan heyet, Genel Başkan Özgür Özel ve diğer yöneticilerle bir araya gelecek. DEM Parti Başkanları, 12 Mart’ta Meclis’te Türkiye İşçi Partisi (TİP) yöneticileri ve 15 Mart’ta Yeniden Refah Partisi yönetimiyle görüşecek.

AK PARTİ VE MHP’YLE 17 MART’TA

MHP Genel Merkezi ise DEM Parti’ye 17 Mart Pazartesi için randevu verdi. Görüşmenin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli veya kurmaylarıyla mı yapılacağı konusunda henüz bilgi verilmedi. Bahçeli’nin nekahat sürecine göre bu konuda ilerleyen günlerde açıklama yapılması bekleniyor. Randevunun ileri tarihe verilmesi, Bahçeli’nin bizzat kabul etme niyeti olarak değerlendirildi. Heyet aynı gün AK Parti’yi de ziyaret edecek.

Haberin Devamı

ERDOĞAN’DAN RANDEVU TALEBİ

DEM Parti Eş Genel Başkanları’yla genişleyen İmralı Heyeti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile de görüşmek istiyor. Arka kapı diplomasisi ile buna yönelik ön görüşmelerin yapıldığı, Erdoğan’dan olumlu işaret alınırsa randevu isteneceği öğrenildi. Erdoğan’ın programında yer almazsa, ilk turda olduğu gibi DEM Parti yönetimini AK Parti Genel Başkan Vekilleri ve Grup Başkanı Abdullah Güler’in ağırlaması öngörülüyor.