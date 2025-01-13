DEM Parti heyetinin Yüksekdağ ziyareti de tamam

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İmralı’da cezasını çeken terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile 28 Aralık’ta görüşen DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan, daha sonra beraberinde görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile birlikte TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti TBMM Grubu, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi’ni ziyaret etti. Heyet, önceki gün de eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’ya Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyarette bulundu. DEM Parti heyeti, dün de eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ı ziyaret etmek için tutuklu bulunduğu Kandıra ilçesindeki Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gitti.

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1 SAAT 20 DAKİKA SÜRDÜ

Cezaevinde hem eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ı hem de eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’i ziyaret eden heyetin görüşmesi, 1 saat 20 dakika sürdü. Görüşmenin ardından heyet adına açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder, “Figen Başkanımızla görüştük. Öncelikle sağlıkları ve moralleri iyiydi. Semra vekilimizle de görüştük. Bütün kamuoyuna selamları var ve sürece dair kendi hesabından bir açıklama da yapacak ama iletmemizi istedi ki sürecin tam olarak yanı başında. Onlara ne düşerse, ‘Omzumuza ne düşerse seve seve yerine getirmeye hazır bir şekilde bekliyoruz’ dedi” diye konuştu.

BURADAN TAHLİYE OLMUŞTUM

Süreçle ilgili de konuşan Önder, özetle şunları söyledi: “5 sene önce bu cezaevinden tahliye olmuştum; yine burada konuşmuştuk. Bunu şunun için söylüyorum; 10 yıl bu ülke ağır bir zaman kaybetti. Yerine konulması imkânsız olan 2 şey; yitip giden canlar ve zamandır. Bu çatışmalı süreçte hayatını kaybeden, sağlığını kaybeden bütün şehitler ve gaziler, bütün ülkemizin onurudur. Hepimizin onlara ağır bir sorumluluğu ve borcu vardır ve onlara vereceğimiz en büyük armağan bu çatışmalı süreci sonlandırmak, bunu bir barışla taçlandırma olacaktır. Ondan sonra hayatta olan herkese destek, hayatını kaybedenin geride bıraktığı yakınlarına bir yoldaş olmak hepimizin, toplum olarak boynumuzun borcudur.”

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PARTİ PLANLIYOR

Görüşme trafiğine ilişkin soruları da yanıtlayan Sırrı Süreyya Önder, “Bunları parti planlıyor, şu an biz ne söylersek yanlış olabilir ama hiçbir toplumsal kesimi bu paylaşımın dışında bırakmayacağız. Derdimiz barışı kurmak. Yol, vasıta en etkilisi hangisiyse onu yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmaz” ifadelerini kullandı.

30 YIL CEZA ALMIŞTI

Figen Yüksekdağ’a kamuoyunda ‘Kobani davası’ olarak bilinen davada ‘Devletin birliğini ve ülkü bütünlüğü bozmak’, ‘Suç işlemeye tahrik’, ‘Terör örgütü propagandası’ ve ‘Seçim yasaklarına aykırı hareket etmek’ suçlarından 30 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.