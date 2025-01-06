DEM Parti heyetinden liderler turu

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DEM Partili Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve görevden alınıp yerine kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ten oluşan heyet bugün ilk olarak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşecek. Ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki AK Parti heyeti ile bir araya gelecek DEM Parti heyeti, günün son görüşmesini de Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile yapacak. AK Parti ile Meclis’te gerçekleşecek görüşmede Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ’nın da yer alması bekleniyor.

GÖZLER AK PARTİ GÖRÜŞMESİNDE

DEM heyetinin bugünkü temaslarında gözler AK Parti heyetiyle yapılacak görüşmeye çevrildi. DEM heyeti yarın da önce DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sonrasında da Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya gelecek. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise DEM heyetinin randevu talebini reddetti.

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CHP’DE KRİTİK MYK

DEM heyetine henüz randevu için tarih vermeyen CHP ise bugün kritik bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanacak MYK’da, DEM heyetinin İmralı ziyaretiyle başlayan süreçle ilgili gelişmeler değerlendirilecek. CHP’de, parti yönetiminden bazı isimlerin, DEM heyetinin karşısına AK Parti gibi ikinci adamlarla çıkılmasını savunduğu belirtildi. Bu konudaki kararın bugünkü MYK’da netleştirileceği, alınacak karara göre DEM heyetine yarın ya da çarşamba günü için randevu verebileceği belirtildi.

DEM heyetinin cezaevindeki eski Genel Başkan Selahattin Demirtaş’ı da ziyaret edebileceği iddiaları ortaya atıldı. m ANKARA