DEM Parti heyetinden İmralı ziyareti

DHA
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2026 17:52
DEM Parti'den yapılan açıklamada, İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un, Öcalan ile gerçekleştirdikleri 3 saatlik görüşmenin ardından İmralı Adası’ndan döndüğü belirtildi. Heyetin, görüşmeye ilişkin yarın açıklama yapacağı aktarıldı.
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DEM Parti İmralı Heyeti, İmralı'ya gitti. Partiden yapılan açıklamada "İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, 3 saatlik görüşmenin ardından İmralı Adası’ndan dönmüştür. Heyet, görüşmeye ilişkin yarın açıklama yapacaktır." ifadelerine yer verildi.