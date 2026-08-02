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DEM Parti heyetinden İmralı ziyareti

Güncelleme Tarihi:

#DEM Parti#DEM#İmralı
DEM Parti heyetinden İmralı ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2026 17:52

DEM Parti'den yapılan açıklamada, İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un, Öcalan ile gerçekleştirdikleri 3 saatlik görüşmenin ardından İmralı Adası’ndan döndüğü belirtildi. Heyetin, görüşmeye ilişkin yarın açıklama yapacağı aktarıldı.

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DEM Parti İmralı Heyeti, İmralı'ya gitti. Partiden yapılan açıklamada "İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, 3 saatlik görüşmenin ardından İmralı Adası’ndan dönmüştür. Heyet, görüşmeye ilişkin yarın açıklama yapacaktır." ifadelerine yer verildi.

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#DEM Parti#DEM#İmralı

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