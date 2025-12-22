DEM Parti heyetinden CHP'ye ziyaret

Haberin Devamı

CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklama yapıldı. Özgür Özel, görüşmede, bugüne kadar Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yaşanan süreç ile bundan sonrasına ilişkin görüş alışverişlerinde bulunduklarını söyledi. Özel, eski milletvekili Leyla Zana'ya yönelik küfürlü söylemleri kınadığını belirterek, "Bir kadını, bir anneyi hedef alan böyle bir anlayış, bu topraklara yakışmaz. Bu toprakların üzerinde, Anadolu'da böyle bir şeyin yapılmasını asla ve asla kabul etmiyoruz. İnancımıza da kültürümüze de aykırıdır. Hele hele bir siyasetçiye ülkedeki gelişen siyasi olaylar üzerinden, stadyumları bu anlamda kullanmaya çalışan bir anlayışa hiçbirimizin kapı aralamasının mümkün olmadığını ifade etmek isterim" dedi.

'HEM TERÖRSÜZ HEM DEMOKRATİK TÜRKİYE HEDEFİ'

Özel, bugün saat 16.00'da siyasi partilerin temsilcilerinden oluşan 5 kişilik heyetin, komisyonun rapor yazım sürecini ve bu süreçte nasıl bir çalışma prensibi ve takvimi içinde yer alacaklarını görüşmek üzere toplanacağını hatırlatarak, "Partimizi de orada yine Grup Başkanvekilimiz Sayın Murat Emir temsil edecek. Komisyonun rapor yazım aşamasını hızlı bir şekilde ilerletmesini, partilerin ortaklaştığı yaklaşımlar üzerinden hep birlikte ve herkesin kabul edebileceği, onaylayabileceği, Türkiye'nin hem 'Terörsüz Türkiye' hedefini hem demokratik Türkiye hedefini birlikte hayata geçirebilecek, birbirinin peşinde değil ama iç içe böyle bir süreci gerçekleştirebilecek, bu topraklar üzerinde gözyaşlarının durmasını ve kardeşliğin, barışın hakim olmasını sağlayacak, Türkiye'nin yarınlarına barış içinde el ele, omuz omuza, Türk'ün de Kürt'ün de evladının geleceğinden endişe duymadığı, en iyi eğitimi alabileceği, hep birlikte hızla kalkınacağımız ve adil bir şekilde bölüşebileceğimiz yarınları umut ediyoruz. Hem Türkiye’de hem Suriye’de Türkler için de Kürtler için de Dürziler için de Aleviler için de Türkmenler için de anayasal, demokratik ve barış içinde iki devlet ümit ediyoruz. Türkiye’de de Suriye’de de barışın, kardeşliğin, demokrasinin hakim olmasını, iki tarafta da tam anlamıyla bir barışın hakim olmasını, Türkiye ile Suriye arasında iyi ilişkileri, sınırın iki yanındaki kardeşliğin iki ülkenin yarınlara birlikte güvenle adım atmasını ümit ediyoruz. Bunun hem Türkiye’ye hem Suriye’ye hem Türklere hem Kürtlere hem de bütün Orta Doğu’ya ve insanlığa iyi geleceğini ümit ediyorum" dedi.

DEM Partil'li Pervin Buldan ise "Tarihsel bir dönemeçte, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten yapıcı rolüne büyük bir önem veriyoruz. Bu yüzden bugün buradayız. Çünkü Kürt sorunu siyaset üstü bir meseledir. Ve bu meseleyi çözmek hepimizin görevi ve sorumluluğudur diye ifade etmek istiyorum. Barış elbette ki Türkiye'ye yakışan bir şey. Uzun yıllar çatışmalı bir süreç yaşadık bu ülkede. Bu coğrafyada çokça kan aktı, anneler ağladı, gencecik insanlar, gencecik bedenler toprağın altına girdi. Dolayısıyla bundan sonra böylesi bir sürecin yaşanmaması için hepimizin elini, gövdesini artık taşın altına koyma zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu meselede emeği geçen herkesin emeğinin kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Barışı hep birlikte 86 milyon insana armağan etmek hepimizin görevidir" diye konuştu.

SANCAR: CHP, BU ROLÜ OLUMLU YÖNDE OYNAMAYA DEVAM EDECEK

DEM Parti'li Mithat Sancar da 'Terörsüz Türkiye' sürecinin müzakereyle, diyalogla, karşılıklı görüşmelerle yürüyeceğini vurgulayarak, "Bu konuda da siyasal mutabakat ve toplumsal uzlaşma hayati önemlidir. Bir kez daha gördük ki Cumhuriyet Halk Partisi, bu süreçte, bu rolü olumlu bir şekilde oynamaya devam edecek iradeyi gösteriyor. Bu son derece önemli. Bizler yayılmak istenen gerilim, çatışma, ırkçı, tahrik ortamına karşı hep birlikte demokrasinin ve barışın birlikteliğiyle ortak mücadeleyi yürütmek zorundayız. Bunun da önümüze barışın ve demokrasinin yolunu gerçekten sonuna kadar açacağına inanıyoruz" dedi.