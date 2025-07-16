DEM Parti heyetinden Bahçeli'ye ziyaret

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CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür, Görüşmeye ilişkin ayrıntılar şu sözlerle anlattı:

DEM Parti İmralı heyeti dakikalar önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmek için buraya geldiler. Bahçeli de İmralı heyetini kapıda karşıladı. Görüşme Meclis'te, Devlet Bahçeli'nin makam odasında gerçekleşiyor. DEM heyeti dakikalar önce odaya girdi. Bilindiği üzere DEM heyeti siyasi parti turlarına başladı. Zaten PKK'nın silah bırakmaya başlamasının ardından bu turların başlayacağı biliniyordu. PKK da silah bırakmaya başladı ve MİT süreci takip ediyor. Meclis'te bir komisyon kurulması bekleniyor. MHP lideri Bahçeli de komisyon için çağrıda bulunmuştu. Gelişmeler oldukça fazla. Komisyonun kurulması artık çok yakın. İmralı heyeti sabah saatlerinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etmişti. Çıkışta Buldan 'her konuyu konuştuk' dedi. Mithat Sancar da "komisyonun kurulması ile ilgili bize bilgi verildi" dedi.

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KOMİSYONUN NASIL KURULACAĞI NETLEŞMEDİ

Komisyonun nasıl kurulacağı henüz netleşmiş değil. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, geçtiğimiz haftalarda diğer partilerin grup başkan vekilleri ile bir araya gelmiş ve onlardan komisyon için öneri istemişti. O öneriler alındı ve son olarak komisyon için üye talep edecek Meclis Başkanı. Bir yazı gönderecekler, o yazının ne zaman gönderileceği merak ediliyor. Yakın zamanda gerçekleşeceği bekleniyor bunun. Meclis Başkanı insiyatifinde de kurulabilir yasa ile de kurulabilir. Meclis Başkanı insiyatifinde kurulursa istenildiği kadar üye gelebilir. Yasa ile kurulursa sandalye dağılımına göre üyeler belirlenecek.