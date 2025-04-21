DEM Parti heyetinden 4. İmralı ziyareti: Görüşme verimli geçti

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DEM Parti heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la dördüncü kez görüştü. Görüşmede, DEM Parti heyeti üyesi Van Milletvekili Pervin Buldan ve Avukat Faik Özgür Erol yer aldı.

"Öcalan ile 2 buçuk saat görüştük. Görüşme oldukça verimli geçti." diyen Van Milletvekili Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin de konuştu.

Buldan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Öcalan'ın avukatı Özgür Erol'la birlikte 2,5 saat görüşme sonunda tekrar geri döndük. Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini özellikle ifade etmek isterim. Yaptığımız görüşmede ilk konu sevgili Süreyya Önder'in sağlık durumu oldu. Kendisi de konuyu yakından takip ettiğini televizyonlarda Sırrı Bey'le ilgili haberleri izlediğini, durumuna üzüntü duyduğunu, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını umut ettiğini özellikle belirtmek istiyorum. Süreçle ilgili hem umudunu koruduğunu, çalışmalarını devam ettirdiğinin altını önemli çizdi.