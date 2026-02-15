×
Gündem Haberleri

DEM Parti heyeti yarın İmralı'ya gidiyor

DEM Parti'nin İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Erol'un yarın İmralı'ya gideceği açıklandı.

Terörsüz Türkiye sürecini kapsamında DEM Parti heyeti bir kez daha İmralı'yı ziyaret edecek. DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere yarın İmralı’ya gidecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DEM PARTİ HEYETİ'Nİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı 11 Şubat günü Beştepe'de kabul etmişti.

DEM PARTİ'Lİ SANCAR: RAPORUN BU AY SONUNA YETİŞMESİ BEKLENEBİLİR

DEM Parti İmralı heyetinde yer alan TBMM Başkan Vekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacakları görüşme öncesinde TBMM'de basın mensuplarına açıklama yaptı. Buldan, görüşmenin önemli olduğunu belirterek, "Süreç başladığından beri bu bizim 5’inci ziyaretimiz olacak. Sayın Cumhurbaşkanı ile zaman zaman bir araya geliyoruz. En son 3,5 ay önce bir görüşme gerçekleştirmiştik. Bugün tekrar bir araya geleceğiz. Tabii sürecin geldiği belli bir aşama var. Meclis Komisyonu'nun rapor yazım aşamasına girdiği bir dönemde ve özellikle sürecin nasıl ilerleyeceğine dair kamuoyunda büyük bir beklenti var. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağımız görüşmede 4-5 önemli gündemimiz var. Gündemimizi burada açmayacağız ancak görüşme sonunda yazılı bir açıklama yaparak sizleri ve kamuoyunu bilgilendireceğiz" dedi.

 

