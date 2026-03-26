DEM Parti heyeti, yarın İmralı'ya gidecek

Haberin Devamı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine yönelik yasal düzenlemelerin uzun zamandır Merkez Yürütme Kurullarının gündeminde olduğunu belirterek, "Yalnız bu süreçle ilgili de değil. Biz demokratik siyaset alanının genişlemesi için mücadele eden bir siyasi partiyiz. Şiddetle değil, diyalog yoluyla sorunların çözümü için mücadele ediyoruz. Onlarca yıldır bu bedeller demokratik siyasete varmak ve bu günleri yaratmak için ödendi. Şimdi çeşitli tartışmaları sizler de görüyorsunuzdur. İşte acele edilmemesi gerektiğini söyledi MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli. Zaten biz de ilk yaptığımız açıklamada şöyle demiştik, sürecin başlarında; telaş yapmayalım; evet ama bir yandan da hıza ihtiyaç var. Telaşa kapılarak bunu yapmaya gerek yok; ama hıza ihtiyacımız var. Bir sürü nedenle ihtiyacımız var. Eğer zaman iyi değerlendirilmezse, eğer zaman iyi kullanılmazsa riskler açığa çıkabilir. Bunları bertaraf etmek her zaman kolay olmayabilir. Provokasyonlar olabilir, sabote etmek isteyenler olabilir ki var, biliyoruz. O halde yapılması gereken zamana yaymak ya da zamanı kötü kullanmak değil. Zamanı ve zamanın değerini bilerek, kavrayarak, ona göre adımlar atmak, ona göre planlamalar yapmak. Bu nedenle hıza ihtiyaç var. Epeydir bekleniyor zaten" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Yarın İmralı'da önemli bir görüşme gerçekleştireceklerini söyleyen Doğan, "Yarın DEM Parti İmralı heyeti, İmralı Adası'na gidecek Öcalan'la görüşmek üzere. Bu görüşme bizim için çok önemli bir görüşme. Çünkü bir yandan yasal süreçle ilgili bundan sonra yapılacaklara dair Öcalan'la istişarede bulunacaklar. Gündemlerinde böyle bir başlık var. Öte yandan kamuoyunda konut, ev tartışmaları sürerken şunu söylemiştik; heyetimizin bize böyle bir bilgilendirme yapmadığını ama bayramdan sonra kuvvetle muhtemel bir görüşme yapıp, bu görüşmede bu konunun belki gündeme gelebileceğini ve varsa bu konuya ilişkin de bir yeni durum, bunun da kamuoyuyla paylaşılacağını söylemiştik. Dolayısıyla bu başlıkları da gözettiğimiz zaman yarın yapılacak görüşmenin içeriğinin önemli olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Kritik bir önem taşıyor. Hem Öcalan'ın koşullarına, statü tartışmalarına ilişkin önemli bir görüşme olacak hem de yasal zemine ve silahsızlandırmaya ilişkin hazırlanan ya da hazırlanması planlanan kanuni çerçeveye dair de kendisinin önerileri alınacak" ifadelerini kullandı.