DEM Parti heyeti yarın İmralı’da

DEM Parti, Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol’dan oluşan İmralı heyetinin, 28 Ağustos Perşembe günü İmralı Adası’na gideceğini açıkladı. Bu, DEM Parti heyetinin “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” kurulduktan sonraki ilk İmralı ziyareti olacak. DEM Parti heyeti, Öcalan’la en son bir ay önce, 25 Temmuz’da görüşmüştü.

Heyetin Öcalan’a komisyonun çalışmaları hakkında bilgi verip, sürece ilişkin görüş ve mesajlarını alması bekleniyor.

KOMİSYON TOPLANIYOR

Meclis’te sürece ilişkin kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu da bu haftaki toplantılarını bugün ve yarın gerçekleştirecek.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında TBMM Tören Salonu’nda bugün yapılacak altıncı toplantıda, Türkiye Barolar Birliği Başkanı ile Ankara 2 No’lu, Bingöl, Diyarbakır, Hatay, İstanbul 2 No’lu, Malatya, Mardin, Mersin, Van ve Sivas baro başkanları dinlenecek. Yarınki toplantıda ise eski Meclis başkanları Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin; ikinci oturumda ise Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop’un görüş, öneri ve değerlendirmeleri alınacak.