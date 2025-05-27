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Son dakika... DEM Parti heyeti, MHP lideri Bahçeli ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#DEM Parti#MHP#Devlet Bahçeli
Son dakika... DEM Parti heyeti, MHP lideri Bahçeli ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2025 11:03

DEM Parti'nin siyasi partiler turu devam ediyor. DEM Parti heyeti, bugün MHP grubunu ziyaret etti. DEM Parti - MHP görüşmesine MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı.

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DEM Parti'nin siyasi parti turu sürüyor. DEM Parti heyeti, TBMM'de MHP'yi ziyaret ediyor.

DEM PARTİ - MHP GÖRÜŞMESİ TAMAMLANDI

Görüşmeye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. MHP lideri Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatimoğulları'nı kapıda karşıladı.

Son dakika... DEM Parti heyeti, MHP lideri Bahçeli ile görüştü

GÖRÜŞME 45 DAKİKA SÜRDÜ

CNN TÜRK muhabiri Melik Görür, canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"Yaklaşık 45 dakika sürdü görüşme. Bahçeli, DEM Parti heyetini kapıdan uğurladı. Görüşmeye dair bir açıklama yapılmadı. Ancak Bahçeli'nin 14.30'da programı var. Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye'ye ilişkin mesaj vermesi bekleniyor. Bahçeli, 'Milli Birlik Komisyonu' kurulması çağrısı yapmıştı. Bugünkü görüşmenin en önemli gündemi buydu."

Son dakika... DEM Parti heyeti, MHP lideri Bahçeli ile görüştü

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DEM PARTİ YARIN AK PARTİ İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan AK Parti - DEM Parti görüşmesinin de yarın saat 15.00'te Meclis'te yapılacağı bildirildi.

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#DEM Parti#MHP#Devlet Bahçeli

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