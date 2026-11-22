İHA
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2026 19:06
DEM Parti, İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'un İmralı Adası'na giderek Abdullah Öcalan ile görüştüğünü açıkladı.
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DEM Parti'den yapılan açıklamada, İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un, Öcalan ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından İmralı Adası’ndan döndüğü belirtildi. Heyetin, görüşmeye ilişkin yarın açıklama yapacağı aktarıldı.