Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

DEM Parti'den yapılan açıklamada, İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'un, Öcalan ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından İmralı Adası’ndan döndüğü belirtildi. Heyetin, görüşmeye ilişkin yarın açıklama yapacağı aktarıldı.