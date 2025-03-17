DEM Parti heyeti, MHP'yi ziyaret ediyor

Haberin Devamı

CNN TÜRK muhabiri Melike Görür, canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"DEM Parti heyeti siyasi parti turlarına devam ediyor. Bugün MHP ve AK Parti ziyaret edilecek. Şu an itibarıyla MHP ziyareti başladı. DEM Parti heyeti içerisinde eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları ve DEM Parti vekilleri aynı zamanda İmralı'ya giden Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit bulunuyor.

MHP'nin DEM Parti'yi karşılayan isimler arasında ise Semih Yalçın, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu bulunuyor."

BAHÇELİ: ZİYARETTE OLMAYI ARZU EDERDİM

MHP lideri Devlet Bahçeli dün yaptığı açıklamada, "DEM Parti heyetinin siyasi partilerle bir program çerçevesinde görüşmesi, terörsüz Türkiye mücadelesine destekleri takdire şayandır. Hiç kuşkusuz DEM Parti heyetinin MHP’ye yarın (bugün) gerçekleştireceği ikinci ziyaretinde de olmayı ve karşılık görüş alışverişinde bulunmayı arzu ederdim. Fakat partimizi temsilen görevlendirilen arkadaşlarım inanıyorum ki şahsımı aratmayacaklar, düşüncelerimizi berrak ve temiz bir mizaçla muhataplarına anlatacaklardır." ifadelerini kullanmıştı.