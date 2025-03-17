×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

DEM Parti heyeti, MHP'yi ziyaret ediyor

Güncelleme Tarihi:

#DEM Parti#MHP#Meclis
DEM Parti heyeti, MHPyi ziyaret ediyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 11:09

DEM Parti'nin siyasi temasları devam ediyor. Bugün AK Parti ve MHP ile Meclis’te görüşmeler gerçekleştirecek olan DEM Parti heyetinin, saat 11.00 itibarıyla MHP ziyareti başladı.

Haberin Devamı

CNN TÜRK muhabiri Melike Görür, canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"DEM Parti heyeti siyasi parti turlarına devam ediyor. Bugün MHP ve AK Parti ziyaret edilecek. Şu an itibarıyla MHP ziyareti başladı. DEM Parti heyeti içerisinde eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları ve DEM Parti vekilleri aynı zamanda İmralı'ya giden Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit bulunuyor.

MHP'nin DEM Parti'yi karşılayan isimler arasında ise Semih Yalçın, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu bulunuyor."

İLGİLİ HABERBahçeli’den DEM açıklaması: Ziyarette olmayı arzu ederdimBahçeli’den DEM açıklaması: Ziyarette olmayı arzu ederdimHaberi görüntüle

BAHÇELİ: ZİYARETTE OLMAYI ARZU EDERDİM

MHP lideri Devlet Bahçeli dün yaptığı açıklamada, "DEM Parti heyetinin siyasi partilerle bir program çerçevesinde görüşmesi, terörsüz Türkiye mücadelesine destekleri takdire şayandır. Hiç kuşkusuz DEM Parti heyetinin MHP’ye yarın (bugün) gerçekleştireceği ikinci ziyaretinde de olmayı ve karşılık görüş alışverişinde bulunmayı arzu ederdim. Fakat partimizi temsilen görevlendirilen arkadaşlarım inanıyorum ki şahsımı aratmayacaklar, düşüncelerimizi berrak ve temiz bir mizaçla muhataplarına anlatacaklardır." ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#DEM Parti#MHP#Meclis

BAKMADAN GEÇME!