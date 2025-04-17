×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Tunç 'İddialar doğru değil' dedi ve açıkladı: Herhangi bir af söz konusu değil

Güncelleme Tarihi:

#DEM Parti#Adalet Bakanı Yılmaz Tunç#Türkiye
Bakan Tunç İddialar doğru değil dedi ve açıkladı: Herhangi bir af söz konusu değil
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2025 12:57

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, af iddiaları ile ilgili olarak, 'Ceza infaz düzenlemesinde çalışma var. Herhangi af söz konusu değil, gündemimiz söz konusu değil. Düzenlemeler cezaevindeki şartlarla ilgili.' açıklmasında bulundu.

Haberin Devamı

Adalet Bakanı Tunç’un konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yarın 14:00’te DEM Parti ile sözleşmiştik. Sırrı beyin rahatsızlığından dolayı erteledik. Bütün temennimiz aramıza katılması. Terörsüz Türkiye’ye inanan bir kişiydi. Ziyareti ertelemek durumunda kaldık.

Gözden KaçmasınErdoğan DEM Parti heyetini kabul ettiErdoğan DEM Parti heyetini kabul ettiHaberi görüntüle

Kamuoyuna yansıyan düzenlemeler var. Trafik cezaları ile ilgili İçişleri Bakanlığımızın bir çalışması var. Trafikte yok kesme, şehir eşkıyası dediğimiz unsurlara yönelik yargı paketinde düzenlemeler olacak. Tutuklama tedbirinden dolayı tepki çeken olaylar.

AF İDDİALARINA NET YANIT

Ceza infaz düzenlemesinde çalışma var. Herhangi af söz konusu değil, gündemimiz söz konusu değil. Düzenlemeler cezaevindeki şartlarla ilgili. Belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili bazı hususlar var.55 bin kişinin affedileceği yönündeki iddia doğru değil. Biz çözüme ilişkin taslağımızı suacağız.

Haberin Devamı

CHP'YE KAYYUM ATANACAK İDDİASI: BU TİP PAYLAŞIMLARA İTİBAR EDİLMEMELİ

Oradaki soruşturma devam ediyor. Bir takım ifadeler ve iddia edilen konular varsa bunların tespit edecek olan elbetteki cumhuriyet savcılığıdır. Bir şikayetin yargı tarafında değerlendirilmemesi söz konusu değil. CHP’li delegeler tarafından açılan kongre davaları var. Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşımlar oldu, bunlar değil. Hakimlerin savcıların ne yapacağına yönelik sosyal medyadaki paylaşımlar doğru değil. Dezenformasnyon içeren paylaşımlar doğru değil.

Gözden KaçmasınRasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararıRasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararıHaberi görüntüle

Kimse tutuklanma bilgisini önceden bilemez. Yargı süreci devam ediyor.

Meclis başkanımız gerekli cevabı vermiştir. Anayasa mahkemesinin, Yargıtay’ın verdiği karar ortadadır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#DEM Parti#Adalet Bakanı Yılmaz Tunç#Türkiye

BAKMADAN GEÇME!