Bakan Tunç 'İddialar doğru değil' dedi ve açıkladı: Herhangi bir af söz konusu değil

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Adalet Bakanı Tunç’un konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yarın 14:00’te DEM Parti ile sözleşmiştik. Sırrı beyin rahatsızlığından dolayı erteledik. Bütün temennimiz aramıza katılması. Terörsüz Türkiye’ye inanan bir kişiydi. Ziyareti ertelemek durumunda kaldık.

Gözden Kaçmasın Erdoğan DEM Parti heyetini kabul etti Haberi görüntüle

Kamuoyuna yansıyan düzenlemeler var. Trafik cezaları ile ilgili İçişleri Bakanlığımızın bir çalışması var. Trafikte yok kesme, şehir eşkıyası dediğimiz unsurlara yönelik yargı paketinde düzenlemeler olacak. Tutuklama tedbirinden dolayı tepki çeken olaylar.

AF İDDİALARINA NET YANIT

Ceza infaz düzenlemesinde çalışma var. Herhangi af söz konusu değil, gündemimiz söz konusu değil. Düzenlemeler cezaevindeki şartlarla ilgili. Belli yaşın üstündeki hükümlülerle ilgili bazı hususlar var.55 bin kişinin affedileceği yönündeki iddia doğru değil. Biz çözüme ilişkin taslağımızı suacağız.

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CHP'YE KAYYUM ATANACAK İDDİASI: BU TİP PAYLAŞIMLARA İTİBAR EDİLMEMELİ

Oradaki soruşturma devam ediyor. Bir takım ifadeler ve iddia edilen konular varsa bunların tespit edecek olan elbetteki cumhuriyet savcılığıdır. Bir şikayetin yargı tarafında değerlendirilmemesi söz konusu değil. CHP’li delegeler tarafından açılan kongre davaları var. Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşımlar oldu, bunlar değil. Hakimlerin savcıların ne yapacağına yönelik sosyal medyadaki paylaşımlar doğru değil. Dezenformasnyon içeren paylaşımlar doğru değil.

Gözden Kaçmasın Rasim Ozan Kütahyalı hakkında gözaltı kararı Haberi görüntüle

Kimse tutuklanma bilgisini önceden bilemez. Yargı süreci devam ediyor.

Meclis başkanımız gerekli cevabı vermiştir. Anayasa mahkemesinin, Yargıtay’ın verdiği karar ortadadır.