DEM Parti heyeti Erdoğan’la görüşecek

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Erdoğan’ın dün verdiği olumlu işaret üzerine en kısa sürede randevu isteyeceklerini belirtti. Daha sonra yapılan açıklama DEM’in, Erdoğan’dan randevu istediği kaydedildi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile kurmayları, partiler turu kapsamında dün Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti. Görüşmelerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakırhan, Erdoğan’ın olumlu mesajı üzerine randevu talebini hemen yapacaklarını söyledi. Bakırhan, “Heyetimiz Sayın Erdoğan’la görüşecek, görüşmeli. Niye görüşmesin yürütmenin başı? Bu meselenin çözümünün en önemli taraflarından birisidir. Daha önceden olması gerekiyordu, hep olması gerekiyor” dedi.

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Daha önce yapılan planlamada DEM Parti yönetiminin AK Parti kurmaylarıyla Meclis’te görüşmesi öngörülmüştü. Yeni gelişme üzerine DEM Parti Heyeti ile görüşmenin yine gelecek hafta gerçekleşmesi, ancak bu kez kabulün AK Parti Genel Merkezi’nde Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor.