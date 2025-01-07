DEM Parti heyeti - CHP görüşmesi başladı

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Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen DEM Parti İmrali Heyeti, dün AK Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile görüştü.

Heyet, bugün de TBMM'de CHP'yi ziyaret etti. Genel Başkan Özgür Özel ile olan görüşme saat 10.30'da başladı. CHP heyetinde, Özel'le birlikte Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın yer alıyor.

Heyet ayrıca bugün DEVA ve Yeniden Refah Partisi ile de bir araya gelecek.