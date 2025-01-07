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DEM Parti heyeti - CHP görüşmesi başladı

Güncelleme Tarihi:

#DEM Parti#CHP#İmralı
DEM Parti heyeti - CHP görüşmesi başladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 10:15

DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder, Ahmet Türk ve Pervin Buldan, CHP lideri Özgür Özel başkanlığındaki CHP heyetini ziyaret ediyor.

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Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen DEM Parti İmrali Heyeti, dün AK Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile görüştü.

Heyet, bugün de TBMM'de CHP'yi ziyaret etti. Genel Başkan Özgür Özel ile olan görüşme saat 10.30'da başladı. CHP heyetinde, Özel'le birlikte Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın yer alıyor.

DEM Parti heyeti - CHP görüşmesi başladı

Heyet ayrıca bugün DEVA ve Yeniden Refah Partisi ile de bir araya gelecek.

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#DEM Parti#CHP#İmralı

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