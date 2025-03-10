DEM Parti heyeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşüyor

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DEM Parti, PKK elebaşı Öcalan’ın çağrısının ardından partilerle ikinci tur görüşmelerine başladı. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları başkanlığındaki heyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşüyor.

DEM Parti Başkanları, 12 Mart’ta Meclis’te Türkiye İşçi Partisi (TİP) yöneticileri ve 15 Mart’ta Yeniden Refah Partisi yönetimiyle görüşecek.

AK PARTİ VE MHP’YLE 17 MART’TA

MHP Genel Merkezi ise DEM Parti’ye 17 Mart Pazartesi için randevu verdi. Görüşmenin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli veya kurmaylarıyla mı yapılacağı konusunda henüz bilgi verilmedi. Bahçeli’nin nekahat sürecine göre bu konuda ilerleyen günlerde açıklama yapılması bekleniyor. Randevunun ileri tarihe verilmesi, Bahçeli’nin bizzat kabul etme niyeti olarak değerlendirildi. Heyet aynı gün AK Parti’yi de ziyaret edecek.