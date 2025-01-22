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DEM Parti heyeti bugün İmralı'ya gidecek

Güncelleme Tarihi:

#DEM Parti#PKK#Abdullah Öcalan
DEM Parti heyeti bugün İmralıya gidecek
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 09:08

DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere bugün İmralı'ya gidecek.

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DEM Parti, ikinci İmralı görüşmesi için pazartesi günü Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Başvurunun olumlu yanıtlanması üzerine DEM Parti heyeti bugün yeniden İmralı'ya giderek, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşecek.

Görüşme heyetinde İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan yer alıyor. Partiden yapılan açıklamada, DEM Parti İmralı heyetinin bugün yeniden İmralı Adasına gideceği belirtilerek, "Görüşme heyeti bir önceki heyetle aynıdır" denildi.

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#DEM Parti#PKK#Abdullah Öcalan

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