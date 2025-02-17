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DEM Parti heyeti Barzani’yle görüştü

Güncelleme Tarihi:

#DEM Parti#Mesut Barzani#İmralı Heyeti
DEM Parti heyeti Barzani’yle görüştü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 07:00

DEM Parti İmralı heyeti, Kuzey Irak’ta Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi.

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Görüşmede heyet Mesut Barzani'ye bilgi verirken, Barzani'nin de sürece destek verdiği, sürecin başarılı olması için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladığı öğrenildi. DEM Parti'den görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada, “İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu üyemiz Berdan Öztürk, milletvekillerimiz Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mehmet Kamaç ile Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından oluşan heyet Mesut Barzani ile görüştü. Barzani'nin ofisinde gerçekleşen görüşme 1 saat 45 dakika sürdü” denildi. Açıklamada, görüşmenin DEM Parti İmralı Heyeti'nin Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası başlattığı ziyaretler kapsamında gerçekleştiği, görüşmede İmralı Heyeti’nin Öcalan ile yapılan görüşmelere ilişkin bilgilendirmede bulunduğu, Barzani'nin de sürece ilişkin görüş, öneri ve düşüncelerinin alındığı ifade edildi.  

 

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#DEM Parti#Mesut Barzani#İmralı Heyeti

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