DEM Parti heyetinden AK Parti ve MHP'ye ziyaret

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DEM Parti'nin siyasi temasları devam ediyor. DEM Parti heyeti, bugün MHP'yi ziyaretinin ardından AK Parti'yi ziyaret ediyor.

CNN TÜRK muhabiri Melike Görür, canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"DEM Parti heyetini AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik karşıladı. DEM Parti heyetinde Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Meclis Başkanvekili İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Grup Başkanvekili Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yer alıyor.

Edinilen bilgiye göre DEM Parti heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi bayramda olması bekleniyor. Böyle bir beklenti var."

DEM PARTİ HEYETİ MHP'Yİ ZİYARET ETTİ

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Meclis Başkanvekili İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Grup Başkanvekili Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten oluşan heyet, TBMM'de MHP grubunu ziyaret etti. MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı. MHP grup toplantı salonunda yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

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'BAHÇELİ, SAĞLIK KOŞULLARI EL VERSEYDİ GÖRÜŞMEDE OLACAKTI'

Hatimoğulları ve Yalçın, görüşmenin ardından açıklama yaptı. Hatimoğulları, "Abdullah Öcalan’ın yapmış olduğu çağrının ardından gelişen süreç ile ilgili bir görüşme yaptık. Detaylı açıklamamızı, tüm görüşmelerimizi tamamladıktan sonra gün içinde yapacağız. Bizleri kabul eden MHP heyetine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Devlet Bahçeli, sağlık koşulları elverseydi bugünkü görüşmede olacaktı; fakat koşullardan dolayı yetkilendirdiği heyet ile görüştük. Bir kez daha kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise görüşmenin faydalı geçtiğini belirtti ve ziyaret nedeniyle heyete teşekkür etti.