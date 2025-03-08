DEM Parti heyeti, 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'yi ziyaret edecek

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DEM Parti heyeti, İmralı'dan yapılan çağrının ardından 17 Mart'ta AK Parti ve MHP'ye ziyarette bulunacak. Partiden yapılan bilgilendirmeye göre; ziyaretin yeri, saati ve heyette yer alacak isimler netleşince daha sonra paylaşılacak. DEM Parti heyeti, ilk siyasi parti ziyaretini ise 10 Mart Pazartesi günü CHP'ye yapacak.

CNN TÜRK muhabiri Melike Görür, konuyla ilgili canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"İmralı'dan gelen silah bırakma çağrısı sonrası DEM Parti yeni yol haritasını belirlemek için geçtiğimiz hafta bir dizi toplantı yaptı. Bu hafta da siyasi partileri ziyaret edecek. CHP zaten belliydi, Pazartesi günü bir ziyaret olacak CHP'ye. MHP ve AK Parti ziyaretlerinin günü belli değildi. Bugün itibarıyla MHP ve AK Parti ziyaretlerinin tarihi belli oldu.

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17 Mart'ta DEM Parti heyeti MHP ve AK Parti'yi ziyaret edecek. Ancak nerede olacağı ve saati belli değil. Meclis'te olabileceği öngörülüyor."